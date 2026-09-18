TF1: во Франции задержан полицейский по подозрению в теракте

Во Франции 23 августа задержан полицейский, подозреваемый в подготовке теракта. Следствие связывает его с ультраправыми группировками и обвиняет в изготовлении оружия с помощью 3D-печати.
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