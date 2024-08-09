Ньюкасл – Саутгемптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 17 августа

В субботу, 17 августа, сыграют Ньюкасл и Саутгемптон в 1 туре АПЛ. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.