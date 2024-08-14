Провалившая гендерный тест чемпионка Игр Хелиф подала в суд на Маска и Роулинг

Алжирская боксерша Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, подала иск в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа о защите чести и достоинства против предпринимателя Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг.