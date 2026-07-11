Минобрнауки назвало четыре предмета, обязательных для изучения в вузах

Четыре предмета станут обязательными для всех студентов, сообщил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, пишет ТАСС 11 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии