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Парламентская газета

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Минобрнауки назвало четыре предмета, обязательных для изучения в вузах

Минобрнауки назвало четыре предмета, обязательных для изучения в вузах

Четыре предмета станут обязательными для всех студентов, сообщил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, пишет ТАСС 11 июля.

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