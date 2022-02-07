Российские фигуристы упали в произвольной программе в Пекине

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. ТАСС/Сергей Бобылев Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали с поддержки под конец исполнения произвольной программы в рамках командного турнира Олимпийских игр в Пекине.