В Вооруженных силах России создали многофункциональную кадровую систему

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны, которая тесно увязана с военно-патриотической работой, создана в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.