Книга животных

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Сирийский медведь: На Ближнем Востоке живут свои медведи. Они бурые, но при этом белые. Один из них даже прошёл войну

Сирийский медведь: На Ближнем Востоке живут свои медведи. Они бурые, но при этом белые. Один из них даже прошёл войну

Парадоксально, но сирийские бурые медведи не водятся в Сирии. В последний раз следы их жизнедеятельности там наблюдали 12 лет назад, а вживую видели в 70-х годах прошлого тысячелетия.

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