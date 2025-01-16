Telegraph: Стармер и Макрон обсуждают возможную отправку своих войск на Украину

Global Look Press / Keystone Press Agency / Telmo Pinto Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проводят тайное обсуждение возможности отправки на Украину британских и французских войск под видом "миротворцев" после окончания украинского конфликта.
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