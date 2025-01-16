РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Ну всегда происходит везде как наши представители едут в страны о торговых и мирных соглашениях.Сейчас как назло во В...Вьетнамец умер в ...
  • Eduard
    Давно пора отвязать,темболее они элемент кражи и шантажа!Кандидат на пост ...
  • Eduard
    Что вы туда так рветесь,это что закусочная,или шашлычная? Даже смешно, Это международная банда к обороне отношение о...Зеленский: США, Ф...

Telegraph: Стармер и Макрон обсуждают возможную отправку своих войск на Украину

Telegraph: Стармер и Макрон обсуждают возможную отправку своих войск на Украину

Global Look Press / Keystone Press Agency / Telmo Pinto Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проводят тайное обсуждение возможности отправки на Украину британских и французских войск под видом "миротворцев" после окончания украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх