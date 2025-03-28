Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле

Поскольку улучшается внешнеполитическая ситуация и укрепляется курс рубля В апреле Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5%, что послужит основанием для уменьшения процентов по кредитам, рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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