Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле

Поскольку улучшается внешнеполитическая ситуация и укрепляется курс рубля В апреле Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5%, что послужит основанием для уменьшения процентов по кредитам, рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.