Дети остались без «тачек». Популярные игрушки застряли на таможне в Приморье

4,7 тонны незадекларированных детских товаров обнаружили сотрудники Находкинской таможни. В порт Восточный был ввезен контейнер с игрушками из Китая в адрес фирмы из Свердловской области, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.