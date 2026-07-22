Обработка лесов от клещей: 1387 га в 6 лесничествах

Второй этап акарицидной обработки городских лесных массивов вступил в активную фазу. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию, запланированные мероприятия затронут территорию площадью 1387,40 гектара, расположенную в границах шести участковых лесничеств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии