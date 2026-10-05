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Царьград

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В Пермском крае 22,6% пенсионеров занялись спортом в 2025 году

В Пермском крае 22,6% пенсионеров занялись спортом в 2025 году

В 2025 году регулярно заниматься физкультурой и спортом стали 22,6% пенсионеров Пермского края, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 45%.

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