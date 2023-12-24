Польшу придется бомбить, в назидание другим

Москва ответила НАТО, как будет реагировать на полеты «украинских» F-16 Дмитрий Родионов На фото: самолеты F-16 (Фото: AP Photo/Vadim Ghirda/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев Андрей Дмитриев Россия будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава нашей делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.