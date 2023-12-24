БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

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Свежие комментарии

  • майя Овчинникова
    Совсем охренел?Сам фашист -- ждунов семьями вырезать, и вообще семьями вырезать. Возьми нож и зарежь хоть кого --кто ...Одесские партизан...
  • Василий Никитин
    Молодцы, ребята. Бей фашистов!!!Одесские партизан...
  • Oleg Ivanov
    И уподобиться хохлонацикам? Если и ликвидировать,то конкретных деятелей, тех, кто замаран кровью и отдавал преступные...Одесские партизан...

Польшу придется бомбить, в назидание другим

Польшу придется бомбить, в назидание другим

Москва ответила НАТО, как будет реагировать на полеты «украинских» F-16 Дмитрий Родионов На фото: самолеты F-16 (Фото: AP Photo/Vadim Ghirda/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев Андрей Дмитриев Россия будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава нашей делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

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Комментарии
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Светлейший
Ляхов жалет не надо, это давно не &quot;четыре танкиста с собакой&quot;, это злейшие враги и подонки...
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17 час.
ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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11 час.

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