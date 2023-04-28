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Как вырастить красавицу-магнолию на даче: сказочный сад уже этой весной!

Магнолия — потрясающее растение, которое во время цветения приковывает взгляд каждого прохожего. Это не удивительно, ведь, увидев магнолию хотя бы один раз, уже не спутаешь ее ни с чем другим! Магнолии бывают как древовидные, так и кустовидные.

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