Как вырастить красавицу-магнолию на даче: сказочный сад уже этой весной!

Магнолия — потрясающее растение, которое во время цветения приковывает взгляд каждого прохожего. Это не удивительно, ведь, увидев магнолию хотя бы один раз, уже не спутаешь ее ни с чем другим! Магнолии бывают как древовидные, так и кустовидные.