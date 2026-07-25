«Не открою» — прошептала Марина про себя, сжав чашку и отказавшись открывать дверь

jolanta poplawskaja Ну блин... Опять рассказ без конца. Зачем вы отсылайте читателя на первоисточник? Там хохляцкий сайт. Вы таким образом помогаете им зарабатывать? Значит вы предатели России.

ВераВерная Зачем нам помогать вам гривны зарабатывать? Свои первоисточники читайте сами. А пролезли на сайт в РФ - вот и работайте по закону.