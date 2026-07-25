Тридцатое августа оказалось на редкость тягостным днем: с самого утра небо будто протекло мелкой, липкой моросью, дождь не стихал ни на минуту, а порывистый ветер швырял в окна мокрые листья.
«Не открою» — прошептала Марина про себя, сжав чашку и отказавшись открывать дверь
Комментарии
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jolanta poplawskaja
Ну блин... Опять рассказ без конца. Зачем вы отсылайте читателя на первоисточник? Там хохляцкий сайт. Вы таким образом помогаете им зарабатывать? Значит вы предатели России.
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1 м.
ВераВерная
Зачем нам помогать вам гривны зарабатывать? Свои первоисточники читайте сами. А пролезли на сайт в РФ - вот и работайте по закону.
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1 м.
Элеонора Коган
Опять гривны и ридна Украйна без конца7 И зачем вы это здесь печатаете7
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1 м.
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