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Anthropic запретила жестокое обращение с чат-ботом Claude: что известно о новых правилах

Anthropic запретила жестокое обращение с чат-ботом Claude: что известно о новых правилах

Американская технологическая компания Anthropic обновила Политику использования, окончательно запретив "систематическое и беспричинное оскорбительное или жестокое обращение" с моделями искусственного интеллекта (ИИ).

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