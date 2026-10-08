Anthropic запретила жестокое обращение с чат-ботом Claude: что известно о новых правилах

Американская технологическая компания Anthropic обновила Политику использования, окончательно запретив "систематическое и беспричинное оскорбительное или жестокое обращение" с моделями искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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