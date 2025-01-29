Прогноз погоды в Крыму на 29 января

Прогноз погоды в Крыму на 29 январяВ Симферополе +16 и малооблачноВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и малооблачноВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +16 и небольшой дождьВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +12 и небольшой дождьВ Керчи +10 и облачно.
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