"Сами выходят на контакт": в Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества

Злоумышленники теперь привлекают жертв через объявления, выполненные максимально достоверно.Злоумышленники всё чаще меняют тактику: вместо того чтобы звонить жертвам первыми, они создают объявления в интернете и ждут, пока человек сам выйдет на связь.