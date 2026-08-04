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Царьград

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"Сами выходят на контакт": в Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества

"Сами выходят на контакт": в Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества

Злоумышленники теперь привлекают жертв через объявления, выполненные максимально достоверно.Злоумышленники всё чаще меняют тактику: вместо того чтобы звонить жертвам первыми, они создают объявления в интернете и ждут, пока человек сам выйдет на связь.

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