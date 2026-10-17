The diesel deal is the first step, the lifting of sanctions from Russia will continue. This was stated by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, according to Novini Live.
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