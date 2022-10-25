Число филиалов российских компаний в ОАЭ увеличилось до семи раз

С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий открыли второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах — это в 5–7 раз больше, чем в 2021-м году, рассказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.