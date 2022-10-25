ИЗВЕСТИЯ iz

6 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Кто же теперь на этот паром придет после хохлосрани?Франция потратила...
  • Sergey Ivanov
    И ведь не первый это случай в истории! Теперь вам понятно, откуда на Украине такой классный чернозем?Американский полк...
  • Starley Вячеслав
    И где их потом хоронить?Американский полк...

Число филиалов российских компаний в ОАЭ увеличилось до семи раз

Число филиалов российских компаний в ОАЭ увеличилось до семи раз

С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий открыли второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах — это в 5–7 раз больше, чем в 2021-м году, рассказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх