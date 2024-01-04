Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Валентина Э

Совершенно согласна с Сергеем Викторовичем: глупо не изучать английский язык. Его знать полезно и нужно! На нем полмира говорит! А мы не будем знать? Нам же хуже! Как, например, в том же компьютере разбираться без него? А если его носителями являются т.н. "недружественные" страны сейчас - тем более полезно!