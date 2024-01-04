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Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил необходимость запрета английского языка. Своим мнением он поделился в разговоре со школьницей из Луганска.

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Комментарии
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Betahon
Согласен с министром...Много пленных англо-саксов кому-то ведь надо будет допрашивать....
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16 час.
Валентина Э
Совершенно согласна с Сергеем Викторовичем: глупо не изучать английский язык. Его знать полезно и нужно! На нем полмира говорит! А мы не будем знать? Нам же хуже!  Как, например, в том же компьютере разбираться без него? А если его носителями являются т.н. &quot;недружественные&quot; страны сейчас - тем более полезно!
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13 час.

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