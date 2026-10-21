Журналист:Вы бы согласились на мирное соглашение, которое замораживает всё в том виде, в каком оно находится прямо сейчас, при котором вы по-прежнему сохраняете 75% или более территории своей страны, независимо от того, как всё началось? Вы бы согласились на нынешнее положение дел?Зеленский: Да, прямо сейчас мы должны заморозить ситуацию, и я думаю, что это реальный способ закончить этот конфликт.