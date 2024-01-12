Стало известно, что помогло России стать первой экономикой Европы

Среди главных факторов - расширение частной инициативы и усилия власти по поддержанию стабильностиО том, что Россия обогнала все страны Европы по ВВП, заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока.
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