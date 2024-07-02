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Киностудия Никиты Михалкова анонсировала новый исторический фильм «Рождение империи»

Киностудия Никиты Михалкова анонсировала новый исторический фильм «Рождение империи»

Съемки картины уже начались.Студия «Тритэ» под руководством известного режиссера Никиты Михалкова объявила о начале съемок новой масштабной исторической драмы «Рождение империи».

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