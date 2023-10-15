"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

Интересная жизнь с Vera Star Есть такое выражение - не мытьем, так катаньем. На наш взгляд оно как никакое другое подходит к тем, кого в России с легкой руки Дмитрия Пескова, называют "испуганными патриотами".
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