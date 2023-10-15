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"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

Интересная жизнь с Vera Star Есть такое выражение - не мытьем, так катаньем. На наш взгляд оно как никакое другое подходит к тем, кого в России с легкой руки Дмитрия Пескова, называют "испуганными патриотами".

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Комментарии
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АБ
Алексей Белоусов
Эрнст и Ургант одного роду-племени. Ворон ворону...
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1 час.
radiofree RF
Иноагент,иноагент.......Много шума,из ничего.
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40 мин.
Владимир Козлов
Думаю, что студенты остались чтобы послушать что будет нести этот клоун и, наверняка, снимали на смартфоны и выкладывали в интернет. Так что может быть, если есть такая запись, то это - подтверждение его присутствия.
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13 мин.

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