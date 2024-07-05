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Foreign Policy: Украина пытается «привязать себя» к Европе железнодорожными путями

Foreign Policy: Украина пытается «привязать себя» к Европе железнодорожными путями

Украина расширяет и модифицирует железнодорожную инфраструктуру с прицелом на европейский стандарт, сообщает Foreign Policy.

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