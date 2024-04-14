Comtrade: Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году

РФ закупила 51 тысячу тонн ягоды Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, которая оказалась на шестом месте в рейтинге крупнейших импортеров этой ягоды в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб других государств.