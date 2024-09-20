Жилищное оледенение: почему в стране может стать меньше квартир на продажу

Текущий уровень ставок жилищного кредитования, если он продержится дольше двух лет, и ужесточение условий льготных ипотечных программ могут спровоцировать снижение объемов ввода нового жилья в стране и привести к заморозке некоторых проектов, следует из нового исследования АКРА.