Жилищное оледенение: почему в стране может стать меньше квартир на продажу

Текущий уровень ставок жилищного кредитования, если он продержится дольше двух лет, и ужесточение условий льготных ипотечных программ могут спровоцировать снижение объемов ввода нового жилья в стране и привести к заморозке некоторых проектов, следует из нового исследования АКРА.
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