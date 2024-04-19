❗️По предварительным данным, средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️По предварительным данным, средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.