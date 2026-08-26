ВСУ против Ozon: в очередной раз «не ждали» Грабли, грабли и еще раз граблиПеренос вектора ударов ВСУ на логистическую инфраструктуру Ozon стал закономерным, прогноз.
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ВСУ против Ozon: в очередной раз «не ждали» Грабли, грабли и еще раз граблиПеренос вектора ударов ВСУ на логистическую инфраструктуру Ozon стал закономерным, прогноз.
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