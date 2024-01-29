14 привычных вещей, о назначении которых потребители могут и не знать

Вещи, которые почти все делают неправильно. Когда армия дизайнеров и исследователей разрабатывала форму бутылки или же кресел в самолете, она не полагалась на авось, а делала точный расчет для достижения оптимальной пользы.
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