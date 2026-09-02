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Из любытинского леса спасатели вывели старушку, которая провела там всю ночь

Из любытинского леса спасатели вывели старушку, которая провела там всю ночь

В пресс-службе Управления защиты населения Новгородской области сообщили, что 31 августа по номеру 112 поступил звонок от 78-летней жительницы деревни Луково Любытинского муниципального округа Зои Новиковой.

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