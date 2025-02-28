Вероятность появления гарантий безопасности от США для Украины оценили

США могут пойти на предоставление Украине гарантий безопасности, но на данный момент неясно, какими они могут быть, поскольку потенциальные гарантии должны быть также приемлемы для российской стороны, заявил в разговоре с «Лентой.
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