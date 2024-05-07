Под Орлом пройдёт масштабный фестиваль цветущей сирени на базе плодово-ягодной станции

В будущее воскресенье, 12 мая, в Орле состоится «Фестиваль цветущей сирени-2024». Его организаторами являются ВНИИИСПК (плодово-ягодная станция), администрация Орловского муниципального округа, АНО Центр развития семейного досуга «Это важно!» и многие другие организации.
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