Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Главное - чтобы костюмчик сидел!

Главное - чтобы костюмчик сидел!

Я от всей души прошу у подписчиков прощения за вот эту наглядность, но мне бы хотелось понять - вот этот новый лидер свободной Европы надел штаны наизнанку или с ним приключился конфуз? Он переплюнул даже Мишу Саакашвили, который тоже не отличался аккуратностью в одежде, несмотря на финансирование.

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Комментарии
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Eduard
После&quot;кокса&quot;......
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14 час.
ВР
Вера Роднова
Вот это ЧМО  делает вид, что он президент Украины. Позорище.Бомж бомжом.Хохлы вам не стыдно за него?
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13 час.
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