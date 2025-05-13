Я от всей души прошу у подписчиков прощения за вот эту наглядность, но мне бы хотелось понять - вот этот новый лидер свободной Европы надел штаны наизнанку или с ним приключился конфуз? Он переплюнул даже Мишу Саакашвили, который тоже не отличался аккуратностью в одежде, несмотря на финансирование.
Главное - чтобы костюмчик сидел!
Комментарии
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Eduard
После"кокса"......
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14 час.
ВР
Вера Роднова
Вот это ЧМО делает вид, что он президент Украины. Позорище.Бомж бомжом.Хохлы вам не стыдно за него?
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13 час.
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