Главное - чтобы костюмчик сидел!

Я от всей души прошу у подписчиков прощения за вот эту наглядность, но мне бы хотелось понять - вот этот новый лидер свободной Европы надел штаны наизнанку или с ним приключился конфуз? Он переплюнул даже Мишу Саакашвили, который тоже не отличался аккуратностью в одежде, несмотря на финансирование.