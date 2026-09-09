В сентябре орловцам предложат 400 вакансий

В первый месяц осени на территории региона пройдёт семь ярмарок вакансий. Мероприятия по поиску соискателей по открытым вакансиями состоятся в в Кадровых центрах Должанского, Новодеревеньковского, Верховского и других районов, а также в городе Орле.
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