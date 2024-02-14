Европейский протекционизм может сломить Украину

Дешевая сельскохозяйственная продукция – главное оружие Украины на внешних рынках. Некоторым с этим фактом приходится мириться, а кто-то не готов жертвовать интересами собственного народа ради спасения утопающего киевского режима.
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