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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественница о президентских выборах: «Прозрачность будет обеспечена»

Общественница о президентских выборах: «Прозрачность будет обеспечена»

Президент России Владимир Путин подписал поправки в действующее законодательство о выборах. Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова убеждена, что внесенные изменения помогут сделать электоральные процессы еще более прозрачным и защитят россиян от попыток вмешательства в выборы из-за рубежа:«Поправки в закон о выборах президента точечно корректируют действующее законодательство, существенно не меняя его основных положений и принципов.

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