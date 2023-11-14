Общественница о президентских выборах: «Прозрачность будет обеспечена»

Президент России Владимир Путин подписал поправки в действующее законодательство о выборах. Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова убеждена, что внесенные изменения помогут сделать электоральные процессы еще более прозрачным и защитят россиян от попыток вмешательства в выборы из-за рубежа:«Поправки в закон о выборах президента точечно корректируют действующее законодательство, существенно не меняя его основных положений и принципов.