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Водила

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Почему бюджетные автомобили до сих пор оснащают задними барабанными тормозами

Почему бюджетные автомобили до сих пор оснащают задними барабанными тормозами

Когда речь заходит о современных автомобилях, воображение рисует сложнейшие электронные системы, адаптивный круиз-контроль и автопилоты.

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