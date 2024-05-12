Вот так, поспишь пару часов, а тут уже война. Хрен знает с кем. Хрен знает за что. А виноваты будут опять русские.
Тут у нас второй фронт намечается... пока, правда, в среднесрочной перспективе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"Ну, зашейте уже рот этому "карнаухому". КТО ЭТОТ КОРНОУХИЙ, КОТОРОМУ НАДО РОТ ЗАШИТЬ? И, ВООБЩЕ, ПОДУЧИ ПРАВОПИСАНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Ответить
16 час.
N
Nata
Токаев пел восхвалительные гимны Пашиняну за собственное спасение, хотя кровь проливали наши ребята. Теперь его очередь помогать Пашиняну, но без участия наших ребят.
Ответить
15 час.
Кайтэн Камикадзев
Карнахуев конечно очень "авторитетный" специалист. Только свсытся и мудак.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии