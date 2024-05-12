Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Валерия
    Министр обороны не военная должность, а административная и разбрасываться генералами, верх дурости.НОВЫЙ МИНИСТР ОБО...
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Тут у нас второй фронт намечается... пока, правда, в среднесрочной перспективе

Тут у нас второй фронт намечается... пока, правда, в среднесрочной перспективе

Вот так, поспишь пару часов, а тут уже война. Хрен знает с кем. Хрен знает за что. А виноваты будут опять русские.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Ну, зашейте уже рот этому &quot;карнаухому&quot;. КТО ЭТОТ КОРНОУХИЙ, КОТОРОМУ НАДО РОТ ЗАШИТЬ? И, ВООБЩЕ, ПОДУЧИ ПРАВОПИСАНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
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16 час.
N
Nata
Токаев пел восхвалительные гимны Пашиняну за собственное спасение, хотя кровь проливали наши ребята. Теперь его очередь помогать Пашиняну, но без участия наших ребят.
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15 час.
Кайтэн Камикадзев
Карнахуев конечно очень &quot;авторитетный&quot; специалист. Только свсытся и мудак.
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15 час.

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