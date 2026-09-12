Психолог Урюпина назвала метод, как перестать бояться перемен

Привычный уклад жизни нередко удерживает человека сильнее любых внешних обстоятельств. Перспектива завязать новые отношения, сменить профессиональную сферу или переехать пугает не только вероятными потерями — сама необходимость что-то менять вызывает внутреннее сопротивление.
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