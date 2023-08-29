Россия адаптируется к западным санкциям — WSJ

AB

Anlrey Boracow

А кто контролирует выполнение антироссийских санкций в Каспийском море? Казахи или азеры? Да ну на хер! Кто их будет спрашивать? Бедные америкосы, не имеют представления о науке ГЕОГРАФИЯ, от слова СОВСЕМ! Это же надо такое написать - "...пять судов под российским флагом — «Балтийский-111», «Омский-103», «Скиф V», «Муса Джалиль» и «Бегей» — за последний год совершили 73 рейса через Каспийское море в порты Ирана. Ни одно из этих судов не оказалось в санкционном списке десятков коммерческих судов и судоходных компаний, против которых были приняты ограничения за перевозку оружия и других военных грузов для России...." Это насколько надо быть ИДИОТОМ, что бы такое написать!!! Прав был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, НУ ОНИ И ТУПЫЕ!!!!!