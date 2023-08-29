Русская весна

115 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Лагуткин, а вот я удивляюсь, когда читаю еврейского постера о том, что Пригожин "великий воин". Он коммерсант. И то ,...И голос его был ж...
  • Ирина Петровская
    Чайка тут при чём?В Полтаве мужчина...
  • Дмитрий Гурин
    Да без проблем пшешка. Только сначала припроси сонного Джо чтоб он забрал своих гомиков обратно.Глава МВД Польши ...

Россия адаптируется к западным санкциям — WSJ

Россия адаптируется к западным санкциям — WSJ

Россия адаптируется к западным санкциям, поддерживая свои цепочки военных поставок и обращаясь для этого к помощи малозаметных судоходных и логистических компаний, чтобы доставлять боевые дроны из Ирана, которые сейчас играют важную роль в конфликте на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
А кто контролирует выполнение антироссийских санкций в Каспийском море? Казахи или азеры? Да ну на хер! Кто их будет спрашивать? Бедные америкосы, не имеют представления о науке ГЕОГРАФИЯ, от слова СОВСЕМ! Это же надо такое написать - &quot;...пять судов под российским флагом — «Балтийский-111», «Омский-103», «Скиф V», «Муса Джалиль» и «Бегей» — за последний год совершили 73 рейса через Каспийское море в порты Ирана. Ни одно из этих судов не оказалось в санкционном списке десятков коммерческих судов и судоходных компаний, против которых были приняты ограничения за перевозку оружия и других военных грузов для России....&quot; Это насколько надо быть ИДИОТОМ, что бы такое написать!!! Прав был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, НУ ОНИ И ТУПЫЕ!!!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх