Председатель ГС Константинов: передача Крыма УССР стала преступным актом

Указ о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР подписали безосновательно и импульсивно. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал это решение преступным актом.
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