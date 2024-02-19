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Председатель ГС Константинов: передача Крыма УССР стала преступным актом

Председатель ГС Константинов: передача Крыма УССР стала преступным актом

Указ о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР подписали безосновательно и импульсивно. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА «Новости» назвал это решение преступным актом.

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