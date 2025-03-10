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Соркин: «Потихонечку ЦСКА перестраивается на плей-офф»

Соркин: «Потихонечку ЦСКА перестраивается на плей-офф»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин после матча чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3) рассказал о настрое на остаток «регулярки».

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