Свыше 1,5 тысячи сельхозпроизводителей Подмосковья получили субсидии за 5 лет

В Московской области 15 сентября запускают прием заявок на грант поддержки «Агромотиватор» для участников специальной военной операции, планирующих открыть бизнес в агропромышленном комплексе.
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