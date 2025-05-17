Мирошник допустил обсуждение прекращения огня на следующих переговорах по Украине

Следующие переговоры между Россией и Украиной могут быть посвящены прекращению огня. Об этом в субботу, 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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