Владимиру Путину доложили об успехах операции «Поток» в Курской области

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о успехах операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области.
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