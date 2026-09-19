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Шняги.Нет

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Спрятались так, что не найти: 15 кадров на внимательность

Спрятались так, что не найти: 15 кадров на внимательность

Маскировка — древнейшее умение выживания. Животные оттачивали его миллионы лет, и сегодня некоторые особи сливаются с фоном настолько безупречно, что фотограф может запечатлеть зверя, даже не догадываясь о его присутствии.

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