Голос Мордора: На Украине решили «понадкусывать» российский газ для Венгрии

Всё-таки в старом анекдоте, про «Что не съем, то понадкусываю!», заложен очень глубокий смысл, который, в ставшей с недавних пор небратской стране, неустанно подтверждают день ото дня На сей раз решили «понадкусывать» российский газ для Венгрии.