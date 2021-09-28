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Голос Мордора: На Украине решили «понадкусывать» российский газ для Венгрии

Голос Мордора: На Украине решили «понадкусывать» российский газ для Венгрии

Всё-таки в старом анекдоте, про «Что не съем, то понадкусываю!», заложен очень глубокий смысл, который, в ставшей с недавних пор небратской стране, неустанно подтверждают день ото дня На сей раз решили «понадкусывать» российский газ для Венгрии.

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