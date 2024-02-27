Певица Ветлицкая переписала квартиру на Патриарших прудах из-за риска конфискации

Певица Наталья Ветлицкая, известная по выступлениям в составе группа «Мираж», переписала свою квартиру стоимостью больше 200 миллионов рублей и расположенную на Патриарших прудах, на свою 19-летнюю дочь .
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